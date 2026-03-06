Nota Leída 108

06/03/2026

Se profundiza el conflicto en Belén, municipales continúan con el corte dejando pasar sólo ambulancias

Los trabajadores municipales de Belén que mantienen una protesta sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso sur de la ciudad, resolvieron endurecer la medida y establecer un corte total del tránsito.

De acuerdo a lo informado por los manifestantes, solo se permitirá el paso de ambulancias.

La protesta se lleva adelante en reclamo de mejoras salariales, luego de que no se lograra un acuerdo en las negociaciones con el intendente Cristian Yapura.

Entre los principales pedidos, los trabajadores solicitan que el salario de la categoría 10 alcance los 800 mil pesos y que las becas se eleven a 400 mil pesos.

