| Locales | 07/03/2026 |

Se puso en marcha el Periodo Legislativo 2026 en Belén



Con la presencia de autoridades y vecinos, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria y de Apertura en el Salón Luis Franco. Durante el acto, el Intendente Municipal, Dr. Cristian Yapura, brindó su informe anual de gestión ante el cuerpo de concejales.

En su discurso, el Jefe Comunal destacó los logros alcanzados durante el último año y trazó los lineamientos estratégicos que guiarán el trabajo municipal durante este 2026, enfocados en el crecimiento de nuestra ciudad.

Un nuevo año de labor legislativa comienza con el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todos los belichos.

