Nota Leída 111

24/01/2026

LONDRES

Se realizó fumigación en Oficinas del Centro Integrador Comunitario y mantenimiento de sistema cloacal

| Locales |

En la noche de ayer, el área de producción de la Municipalidad de Londres llevó a cabo una jornada de fumigación en las oficinas y consultorios del Centro Integrador Comunitario, donde se atiende al público, con el objetivo de controlar plagas y garantizar un ambiente saludable para los vecinos.

Las tareas de fumigación se realizaron para eliminar posibles focos de infestación y asegurar la higiene en los espacios comunes, protegiendo así la salud de los vecinos que asisten a estos servicios.

Por otro lado desde el municipio solicitan cuidar el sistema cloacal

Las imágenes que se observan reflejan una situación que se repite y genera graves inconvenientes en los barrios.

El sistema cloacal no está diseñado para recibir residuos sólidos como pañales, toallitas húmedas, trapos, botellas u otros elementos que terminan provocando obstrucciones, roturas y desbordes.

Estas prácticas generan serios problemas sanitarios, malos olores y la necesidad de realizar trabajos de excavación y reparación, como los que se ven en las fotos, utilizando maquinaria, tiempo y recursos que podrían destinarse a otras mejoras para la comunidad.



Es importante recordar que las cloacas son únicamente para desechos líquidos y papel higiénico. Todo otro residuo debe ser correctamente descartado en la basura.

Desde el municipio se agradece la comprensión de los vecinos y recuerda la importancia de mantener los espacios limpios y libres de desechos para prevenir la proliferación de plagas.