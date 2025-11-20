20/11/2025 || Locales |
Este 17 y 18 de enero del 2026, La Municipalidad de Londres invita a toda la comunidad a disfrutar de uno de los eventos más esperados del año, la 39° edición del Festival provincial de la Nuez con la presentación especial de Lázaro Caballero.
Por otro lado se realizará el gran bingo del Festival con los siguientes sorteos:
Se viene una nueva edición del Festival Provincial de la Nuez
Un show imperdible para vivir dos noches llenas de música, tradición y alegría.
💵 1 millón de pesos
🏍️ 2 motos 110 cc + 1 moto 200 cc
🚗 ¡Y un AUTO 0 KM!
