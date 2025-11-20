Nota Leída 366

20/11/2025

Se viene una nueva edición del Festival Provincial de la Nuez

| Locales |

Este 17 y 18 de enero del 2026, La Municipalidad de Londres invita a toda la comunidad a disfrutar de uno de los eventos más esperados del año, la 39° edición del Festival provincial de la Nuez con la presentación especial de Lázaro Caballero.

Un show imperdible para vivir dos noches llenas de música, tradición y alegría.

Por otro lado se realizará el gran bingo del Festival con los siguientes sorteos:

💵 1 millón de pesos

🏍️ 2 motos 110 cc + 1 moto 200 cc

🚗 ¡Y un AUTO 0 KM!