07/11/2025

EN BELÉN

Secuestraron motocicletas por infracción a la Ley Nacional de Tránsito

En la jornada de ayer, efectivos del Grupo de Infantería Belén llevaron a cabo un operativo de control vehicular en esa ciudad.

En la oportunidad, los policías incautaron diez motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a la dependencia policial.