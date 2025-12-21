Nota Leída 375

21/12/2025

Siniestro vial entre Londres y Belen

| Locales |

Alertados por el SAE 911, alrededor de las 17:30 horas se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 40, en inmediaciones del conocido sector “Río La Basura”.

Por causas que se tratan de establecer, Braian Nicolás Díaz Gómez (29), que circulaba en un Fiat Palio, en compañía de Daniel Orlando Quiroga (34), perdió el control para luego caer en el interior de una zanja.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos, debiendo ser asistido y rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Belén. En tanto, el otro ocupante logró salir por sus propios medios del habitáculo, aunque presentaba una herida cortante profunda en la cabeza, por lo que fue trasladado al nosocomio local para una atención más compleja.

En el lugar trabajaron personal policial, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y se hizo presente la Fiscal de Instrucción Dra. Reartes Sesto.

Se solicita circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Londres y la Ciudad de Belén, debido a los trabajos que se desarrollan en la zona. /INTERIORTV