Nota Leída 103

| Locales | 02/10/2026 |

Sismo de magnitud 3.3 sacudió la región de Belén a media mañana de este viernes

El movimiento telúrico se registró a las 10:48 horas, con un epicentro localizado a 24 kilómetros al sureste de la ciudad de Belén y a una profundidad de 175 kilómetros.



BELÉN — Un sismo de mediana intensidad se registró en el departamento Belén durante la mañana de este viernes 2 de octubre, según los datos oficiales preliminares reportados por los sistemas de monitoreo geológico. El fenómeno telúrico, ocurrido en pleno horario de actividad escolar y comercial, alcanzó una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.

El evento sísmico fue capturado por los instrumentos automáticos exactamente a las 10:48:25 hora local (13:48:25 GMT). De acuerdo al reporte técnico, el epicentro se ubicó de manera exacta en las coordenadas -27.829 de latitud y -66.898 de longitud, posicionándose geográficamente a 24 kilómetros al sureste de la ciudad de Belén, a 64 km al suroeste de Andalgalá y a 70 km al este de Tinogasta.

Debido a que el foco del temblor se originó a una profundidad de 175 kilómetros, la onda expansiva se amortiguó notablemente al llegar a la superficie. Por tal motivo, no se registraron reportes sobre daños materiales en las estructuras edilicias urbanas ni personas heridas en ninguna de las localidades cercanas del oeste catamarqueño.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA