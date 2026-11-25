Nota Leída 434

| Belén| Locales | 25/11/2026 |

Educación y seguridad en Belén

Suspendieron las clases en la Escuela N° 6 «Fray Mamerto Esquiú» de Belén por graves destrozos en la instalación eléctrica

Los directivos descubrieron durante las primeras horas de este miércoles que el tendido eléctrico interno estaba tirado en el piso. Se presume que personas desconocidas ingresaron durante la noche y provocaron los daños.



BELÉN – Una grave situación de inseguridad obligó a suspender de manera preventiva las actividades escolares durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre en la Escuela N° 6 «Fray Mamerto Esquiú», de la ciudad de Belén.

Según trascendió, al ingresar al edificio educativo a primera hora de la jornada, el equipo directivo y el personal de servicio se encontraron con un panorama alarmante: todo el tendido eléctrico interno se encontraba caído en el piso, evidenciando severos destrozos materiales en las instalaciones del establecimiento.

De acuerdo con las primeras presunciones, personas desconocidas habrían ingresado al predio escolar durante el transcurso de la noche para ocasionar los daños, aunque las circunstancias exactas del episodio y la eventual sustracción de elementos deberán ser determinadas por las pericias correspondientes.

Suspensión por razones de seguridad

Ante el peligro que representa la exposición del cableado y la falta de suministro seguro para alumnos y docentes, las autoridades escolares resolvieron suspender el dictado de clases hasta tanto se realice un relevamiento técnico completo, se reparen los daños y se garanticen las condiciones óptimas de seguridad para el normal funcionamiento de la institución.

El episodio generó profunda indignación y preocupación en toda la comunidad educativa belicha, reavivando el reclamo por mayores medidas de resguardo y cuidado hacia los edificios escolares de la ciudad.

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