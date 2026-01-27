Nota Leída 131

Trabajadores mineros protagonizaron un siniestro vial

Una camioneta Toyota Hilux ocupada por cuatro trabajadores mineros protagonizó un siniestro vial este lunes a las 22:00 sobre la Ruta Nacional N° 40, en el distrito Miranda. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 3839, dentro de la jurisdicción de la Comisaría de Sañogasta, cuando el vehículo impactó contra un animal vacuno que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

​El conductor del rodado, un joven de 22 años de apellido Chaile, circulaba en sentido oeste-este cuando detectó la presencia de ganado en la vía. Según el reporte policial, al realizar una maniobra para esquivar a un primer ejemplar, terminó colisionando contra otro animal de pelaje negro.

​ El personal policial interviniente confirmó que el conductor viajaba acompañado por tres hombres mayores de edad, todos empleados de la empresa minera El Veladero y residentes de la provincia de Catamarca. Pese a la magnitud del impacto, los ocupantes no sufrieron lesiones y no requirieron asistencia médica en el lugar del hecho.

​ La fuerza de seguridad realizó el test de alcoholemia al chofer, el cual arrojó resultado negativo. En la continuidad de las actuaciones legales, la Policía de Sañogasta inició una investigación para identificar al propietario de los animales involucrados, con el fin de establecer las responsabilidades civiles correspondientes por los daños ocasionados.