03/03/2026

Trabajadores municipales de Belén se movilizan por mejoras salariales

| Locales |

Este jueves 5 de marzo, una multitudinaria marcha de empleados municipales de Belén copará las calles en reclamo de un aumento salarial urgente. La concentración está prevista para las 10:00 horas en la nueva terminal de ómnibus de la ciudad.

Los manifestantes exigen una recomposición salarial y proponen montos específicos: $800.000 para empleados de categoría 10 y contratados, y $400.000 para trabajadores becados.

La medida de fuerza apunta directamente al Ejecutivo local, con críticas al intendente por promesas incumplidas y a los concejales por su silencio. También cuestionan la actuación de gremios y medios de comunicación.

Se espera una gran participación de empleados municipales y sectores que acompañan el reclamo en un contexto de creciente tensión por la situación salarial.

