05/02/2026

Trabajos de mantenimiento y renovación del arbolado urbano en Belén

El Ingeniero Emanuel Cruz, a cargo de la Dirección de Producción de la Municipalidad de la Ciudad de Belén, brindó detalles sobre los trabajos que se vienen realizando en la arboleda de la Plaza Olmos y Aguilera, así como en distintos espacios públicos de la ciudad.

Las tareas consisten en el reemplazo progresivo de árboles que, debido a su antigüedad, presentan riesgo de caída. Esta situación se vio agravada tras las últimas precipitaciones, donde la abundante lluvia y los fuertes vientos provocaron la caída de varios ejemplares.

Desde el área se continúa trabajando para preservar la seguridad de los vecinos y mejorar los espacios verdes, promoviendo una renovación responsable del arbolado urbano.

El Ingeniero Emanuel Cruz comentaba lo siguiente: «La mayoría de los vecinos, habitantes de la ciudad de Belén, saben las problemáticas que estuvimos pasando ahora en esta última etapa, lamentablemente estamos hablando de lo que son caídas, vuelcos de estos ejemplares que han cedido por ciertos factores que se han combinado, no solamente por el tema de la planta, sino por factores ambientales que se han ido dando ahora en esta etapa, como el tema de las precipitaciones y el tema de los vientos.

Estuvimos trabajando con eso, reponiendo con algunos ejemplares, otros ejemplares de los cuales se han ido cayendo, han ido cediendo. Pero lo importante es remarcarles, remarcarles a la gente, a la población, a la ciudad, que se queden tranquilos de los trabajos que nosotros venimos haciendo, que todos los trabajos que nosotros hacemos o alguna de intervención que nosotros hacemos en algún ejemplar, en algún espacio público, están fundamentados con un informe técnico, con un análisis visual que se le hace, con un análisis técnico, que este análisis generalmente siempre es interdisciplinario, está abordado o incluye lo que es la Secretaría de Producción, lo que es la Dirección de Agricultura y Ganadería, lo que es la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras Públicas y Defensa Civil, que también nos acompaña siempre.»