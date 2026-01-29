Tras la tormenta, Provincia y Municipio coordinan acciones conjuntas en Belén
Las precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia y de manera puntual en el oeste, llevaron a que el Ejecutivo Provincial articulara acciones de manera inmediata para reparar los daños provocados.
Por ello, en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil, junto a parte de su gabinete recibió al intendente de Belén, Cristian Yapura, con el objetivo de realizar una evaluación de los daños ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días y diagramar estrategias de articulación de trabajos entre el Gobierno provincial y el Municipio para reparar las zonas afectadas.
Nota Relacionada:
Raúl Jalil recibió al intendente de Belén Cristian Yapura por el tema de la emergencia climática
En la agenda de trabajo, se analizó el impacto de las lluvias en distintos sectores de la ciudad de Belén y se acordó avanzar de manera conjunta en acciones de asistencia y recuperación.
En este sentido, se resolvió que equipos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y de la Vivienda y Urbanización, realizarán un relevamiento integral en el territorio para dimensionar los daños y definir las intervenciones necesarias.
Asimismo, se adelantó que el viernes 6 de febrero el gobernador Raúl Jalil visitará el departamento Belén, oportunidad en la que recorrerá las zonas afectadas y participará de la inauguración de obras en la localidad de Corral Quemado.
De la reunión de articulación de trabajos participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.