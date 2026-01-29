Nota Leída 88

29/01/2026

Tras la tormenta, Provincia y Municipio coordinan acciones conjuntas en Belén

| Locales |

Las precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia y de manera puntual en el oeste, llevaron a que el Ejecutivo Provincial articulara acciones de manera inmediata para reparar los daños provocados.

Por ello, en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil, junto a parte de su gabinete recibió al intendente de Belén, Cristian Yapura, con el objetivo de realizar una evaluación de los daños ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días y diagramar estrategias de articulación de trabajos entre el Gobierno provincial y el Municipio para reparar las zonas afectadas.

En la agenda de trabajo, se analizó el impacto de las lluvias en distintos sectores de la ciudad de Belén y se acordó avanzar de manera conjunta en acciones de asistencia y recuperación.

En este sentido, se resolvió que equipos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y de la Vivienda y Urbanización, realizarán un relevamiento integral en el territorio para dimensionar los daños y definir las intervenciones necesarias.

Asimismo, se adelantó que el viernes 6 de febrero el gobernador Raúl Jalil visitará el departamento Belén, oportunidad en la que recorrerá las zonas afectadas y participará de la inauguración de obras en la localidad de Corral Quemado.

De la reunión de articulación de trabajos participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.