Nota Leída 80

| Nacionales | 14/03/2026 |

Tras las inundaciones en Tucumán ya hay 15.000 evacuados

Fuerte temporal que azota al sur de Tucumán dejó alrededor de 15.000 personas evacuadas en las últimas 48 horas, según informó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Públicos provincial, Marcelo Nazur, en medio de un operativo de emergencia que continúa activo.



Las zonas más afectadas son La Madrid, Chicligasta y Sol de Mayo, ubicadas en cercanías del dique Las Termas. De acuerdo con los datos oficiales, unos 4.500 evacuados corresponden a La Madrid, una localidad que cuenta con cerca de 6.000 habitantes.

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El funcionario explicó que el Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y coordina tareas de asistencia para los vecinos damnificados, mientras intenta restablecer la conectividad y normalizar los servicios esenciales.

Rutas cortadas y accesos alternativos

En materia vial, varias rutas debieron ser intervenidas con cortes preventivos para facilitar el drenaje del agua acumulada. La ruta provincial 323 fue abierta para permitir el escurrimiento y actualmente se encuentra habilitada, aunque otras vías continúan con restricciones.



Nazur precisó que la ruta 320 permanece intransitable, con tres cortes activos debido a la presencia de agua en la calzada. Una situación similar se registra en la ruta 157, que sigue cerrada al tránsito.

Los principales inconvenientes se concentran en los departamentos Leales y Chicligasta, aunque las autoridades destacaron que la provincia mantiene la conectividad mediante caminos alternativos.

La situación de los diques y el alivio en La Madrid

Respecto al sistema hídrico, el ministro indicó que el dique Escaba se encuentra al nivel del labio del vertedero, en la cota 626,5, mientras continúe el ingreso de caudales superiores a los 100 metros cúbicos por segundo. Actualmente, el embalse está erogando unos 120 metros cúbicos por segundo, un nivel considerado normal.



Además, destacó que la disminución del aporte del arroyo San Ignacio permitió que el río Marapa bajara 1,2 metros, lo que generó alivio en la localidad de La Madrid. Incluso, algunos servicios esenciales ya pueden ser alcanzados a través de la vía alternativa por Graneros.

“Si las condiciones climáticas acompañan, el domingo podríamos restablecer el acceso total a La Madrid”, estimó Nazur.

En paralelo, las autoridades aplican los protocolos del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) en el dique El Cadillal, donde se prevé incrementar el caudal erogado hasta 300 metros cúbicos por segundo para mantener el embalse en la cota de seguridad establecida.

Tucumán bajo el agua: literal. Esto se soluciona no realizando festivales por un año. pic.twitter.com/5IDdsht88C — emi gb (@emigbusquet) March 13, 2026

Esta medida podría generar complicaciones en algunos barrios ubicados en el paleocauce del río Salí, aunque desde el Gobierno provincial aseguraron que la situación está bajo control y que el sistema cuenta con margen suficiente para manejar la crecida.

Mientras tanto, continúan los operativos de asistencia, evacuación y recuperación en las zonas más afectadas por un fenómeno climático que mantiene en vilo a miles de familias tucumanas.

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