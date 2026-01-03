Nota Leída 170

Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Mundo

Donald Trump anunció que capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela tras un ataque a gran escala de Estados Unidos sobre Caracas.

En un mensaje difundido en su red social Truth, Trump dijo que Maduro «fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país»

«Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos», dijo el presidente norteamericano y anticipó que «los detalles se darán a conocer más adelante». En ese sentido, dijo que habrá una conferencia de prensa este sábado a las 11 en Mar-a-Lago.

El Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, dijo que la operación es parte de la Operación ‘Lanza del Sur’, iniciada formalmente a mediados de noviembre de 2025 bajo la premisa de combatir el narcoterrorismo y los carteles protegidos por el gobierno chavista.

Antes de que Trump anunciara la captura de Maduro, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial en el cual repudiaba la «gravísima agresión militar» perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro y ministro del Interior de Venezuela, instó a la movilización de las milicias y fuerzas de seguridad para «defender la soberanía nacional ante el ataque imperialista».