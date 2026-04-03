Nota Leída 301

| Nacionales | 03/04/2026 |

Tucumán busca crear su nueva terminal, la obra está a punto de ser adjudicada

La renovación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán ya tiene un oferente que sacó ventaja y quedó como el principal candidato para quedarse con la concesión por los próximos 20 años. Se trata de Ingeco SA, que presentó la propuesta económica más fuerte de la licitación: una inversión de 11,27 millones de dólares y un plazo de ejecución de 40 meses, superando con claridad a las otras dos empresas en carrera.

La definición todavía no está cerrada, porque resta el análisis formal de la Comisión de Evaluación, pero la apertura de sobres realizada en la Casa de Gobierno dejó un escenario bastante claro: si no hay objeciones, la modernización integral de la Terminal podría quedar en manos de un grupo empresario tucumano que promete transformar por completo uno de los puntos neurálgicos del transporte en la provincia.

El dato no es menor porque el tiempo corre. La prórroga del vínculo con la actual concesionaria, Terminal del Tucumán SA, vence el 27 de este mes, por lo que en el Gobierno provincial ya admiten que la resolución deberá salir en cuestión de días.

La diferencia económica entre las propuestas fue uno de los puntos que más ruido hizo en la licitación. Mientras Ingeco SA ofertó USD 11,27 millones, las otras dos alternativas quedaron bastante más abajo: Logísticas Integrales SA presentó un plan por USD 7,51 millones, mientras que Catalina Fintech Hotel SRL elevó una propuesta por USD 7,11 millones.

Esa distancia convirtió a Ingeco en el gran favorito. Incluso, durante el propio acto de apertura, el representante de la firma, Marcelo Katz, recibió felicitaciones de uno de sus competidores por el monto comprometido para la obra.

Más allá de la puja empresarial, el dato político y urbano es claro: si se confirma esta adjudicación, Tucumán avanzará con una de las intervenciones más importantes sobre la Terminal desde su funcionamiento actual, con una lógica de reconversión integral y no solo de refacciones menores.

La propuesta presentada por Ingeco no apunta únicamente a “embellecer” la estación, sino a reorganizar todo su funcionamiento. El plan fue diseñado por los estudios BMA y RB&A, y plantea una transformación profunda tanto de la planta baja como de la planta alta.

En la planta baja se prevén mejoras y rediseños en sectores clave como locales comerciales, boleterías, control de pasajes, área de embarque nacional e internacional, sanitarios, oficinas de seguridad, encomiendas, alquileres, sectores VIP, espacios exclusivos para pasajeros, micros locales, supermercado y área de Migraciones y Aduana.

También se proyecta una nueva organización del movimiento interno de la Terminal, con sistemas diferenciados para micros de larga y corta distancia, encomiendas y circulación vehicular particular, algo que hoy aparece como uno de los puntos más caóticos del edificio.

Uno de los cambios centrales del proyecto pasa por el sistema de control y circulación de pasajeros, que buscará replicar una lógica parecida a la de un aeropuerto. La idea es ordenar el ingreso, los controles y el embarque con una secuencia más clara, más segura y más moderna.

A eso se suma una actualización completa de la señalética y de los sistemas de información al pasajero, con pantallas, soportes visuales y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de quienes usan la estación todos los días.

Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es que no se limita al edificio actual. La carpeta presentada contempla además una segunda etapa de expansión, con una mirada más urbana y de largo plazo.

Esa fase incluye la incorporación de espacios verdes, la consolidación de una plaza pública y el desarrollo de nuevos volúmenes destinados a oficinas y hasta un centro de convenciones, lo que convertiría a la zona de la Terminal en un nodo con una función mucho más amplia que la puramente vinculada al transporte.

En otras palabras: no se trata solo de modernizar andenes y boleterías, sino de reconvertir un área estratégica de avenida Brígido Terán en un polo urbano más ordenado, más funcional y con nuevos servicios.

Uno de los mayores desafíos del proyecto será cómo ejecutar semejante intervención sin interrumpir el funcionamiento cotidiano de la estación. Por eso, la propuesta incorpora una ejecución por etapas, pensada para que la Terminal siga operativa mientras avanzan las obras.

Ese punto es especialmente sensible porque por allí pasan miles de pasajeros por día y cualquier reforma desordenada podría impactar de lleno en el transporte interurbano, regional y de larga distancia.

La idea oficial es que la transformación se haga sin apagar la Terminal, algo que en los papeles aparece como posible, aunque en la práctica será una de las pruebas más difíciles si finalmente se adjudica el proyecto.

La apertura de sobres dejó más que números: también abrió una discusión política y empresarial sobre el futuro de uno de los edificios públicos más visibles y transitados de Tucumán.

Ahora la decisión quedará en manos del análisis técnico y administrativo, pero con una realidad evidente: Ingeco SA quedó varios cuerpos adelante y hoy aparece como la opción mejor posicionada para quedarse con la concesión y avanzar con una obra que, si se concreta, puede cambiarle la cara a la Terminal durante las próximas dos décadas.

Y en una provincia donde muchas veces los grandes anuncios quedan reducidos a renders, esta vez el desafío será otro: demostrar que el proyecto que hoy entusiasma en los papeles puede convertirse, de verdad, en una obra concreta.

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