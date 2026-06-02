Nota Leída 423

| Provinciales | 02/06/2026 |

Un alumno fue armado a la escuela

En la mañana de hoy, a las 10:45, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Departamental Recreo llegó hasta un establecimiento escolar ubicado en esa Ciudad del Departamento La Paz, donde demoró a un adolescente de 14 años de edad, debido a que habría sido sorprendido con dos (02) armas blancas en su poder, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un (01) teléfono celular y un (01) cuaderno.

Por lo acontecido, se dio intervención a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.

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