31/01/2026

Un patrullero embistió a un motociclista en Belén

Un siniestro de tránsito se registró hace minutos en la ciudad de Belén, departamento homónimo de la provincia de Catamarca, cuando un patrullero policial colisionó con una motocicleta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Bicentenario, en el barrio Santa Lucía, por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó herido.

Ante la situación, el lesionado debió ser trasladado en un vehículo particular hasta el nosocomio local, donde recibió asistencia médica.