Nota Leída 231

| Provinciales | 18/09/2026 |

Un siglo de educación en la Puna: la Escuela de El Peñón celebró sus 100 años de historia

La Escuela Primaria Nº 142 «Policía Federal Argentina» de El Peñón festejó sus 100 años de vida con un emotivo acto institucional y comunitario en pleno corazón de la Puna catamarqueña.

EL PEÑÓN— En una jornada cargada de profunda emoción, recuerdos compartidos y un fuerte sentido de pertenencia, la Escuela Primaria Nº 142 «Policía Federal Argentina», ubicada en la localidad de El Peñón, celebró su centenario. El acontecimiento histórico reunió a generaciones de docentes, exdocentes, alumnos, exalumnos, vecinos y autoridades que formaron y forman parte de la trayectoria de una institución clave para el desarrollo de la Puna catamarqueña.

El acto central estuvo presidido por el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, y la senadora departamental Marisol Soriano, quienes estuvieron acompañados por integrantes del gabinete municipal. La celebración también adquirió un carácter profundamente regional debido a la presencia de los intendentes Roberto Rodríguez (Londres) y Ramón Gutiérrez (Villa Vil), además de autoridades legislativas de Belén, jefes de la Policía Provincial y Federal, y delegaciones escolares de la Villa de Antofagasta.

Identidad, reconocimientos y tradición

Durante la ceremonia oficial, las autoridades institucionales y gubernamentales procedieron al descubrimiento de una placa conmemorativa que dejará plasmada la fecha del centenario en las paredes del establecimiento. Asimismo, se hicieron entregas de distinciones y reconocimientos especiales a docentes históricos, personal no docente y colaboradores que sostuvieron el funcionamiento de la escuela a lo largo de las décadas, desafiando las distancias y las rigurosas condiciones climáticas de la alta montaña.

Fiel a las raíces culturales de la región, la comunidad educativa llevó a cabo la tradicional ceremonia de la corpachada, rindiendo tributo a la Madre Tierra (Pachamama) en señal de agradecimiento por el siglo de aprendizajes, resiliencia y vínculos comunitarios construidos.

Tras la finalización de los discursos oficiales, los festejos se trasladaron a un almuerzo comunitario donde las familias de El Peñón compartieron anécdotas del pasado escolar. La jornada de festejo se extendió hasta el cierre de la tarde con la presentación de diversos números artísticos y musicales, consolidando una fecha que ya forma parte imborrable de la memoria colectiva y la identidad del oeste catamarqueño.

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