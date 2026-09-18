Nota Leída 236

| La Región | 18/09/2026 |

La Policía de la Provincia participó de los festejos por el Centenario de la Escuela N° 142 de El Peñón

EL PEÑÓN (Antofagasta de la Sierra).– La Institución Policial formó parte de los actos centrales y festejos conmemorativos por el 100° Aniversario de la Escuela N° 142 “Policía Federal Argentina”, ubicada en la localidad de El Peñón. La celebración representó un acontecimiento de profunda relevancia histórica, cultural y social para toda la comunidad antofagasteña.

La jornada conmemorativa se desarrolló bajo el lema “100 años dejando huellas, construyendo identidad”. Del encuentro participaron las máximas autoridades locales y de la fuerza de seguridad, entre ellos la senadora provincial Eliana Marisol Soriano; el intendente de Antofagasta de la Sierra, Héctor Mario Cusipuma; el director del servicio de emergencias, comisario general Víctor Gabriel Mena; el jefe de la Unidad Regional N° 3, comisario general Jorge Sacaba; y el comisario Javier Valdez.

Homenajes, tradición y compromiso comunitario

Durante las actividades protocolares, se llevó a cabo el tradicional descubrimiento de placas conmemorativas y la entrega de reconocimientos a miembros destacados de la comunidad educativa. Además, en sintonía con las raíces culturales de la región, se realizó una emotiva ceremonia en homenaje a la Madre Tierra (Pachamama), concluyendo los festejos con un almuerzo comunitario que reunió a vecinos, docentes y autoridades.

Desde la Jefatura de Policía destacaron que la presencia en este tipo de acontecimientos reviste una particular importancia, ya que permite fortalecer de manera directa los vínculos institucionales con el ámbito legislativo, educativo y municipal. Asimismo, reafirmaron el compromiso de la fuerza de mantener un lazo estrecho con la sociedad y acompañar activamente a los vecinos del interior provincial en sus fechas más significativas.

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