28/01/2026

Catamarca Capital

Una mujer denunció que fue abusada en la Plaza 25 de Agosto y era mentira

| Provinciales |

Las cámaras de seguridad del lugar fueron claves para evitar que un hombre de 46 años sea imputado por un delito aberrante como el abuso sexual. La denunciante dijo que este le tocó sus pechos cuando ella estaba sentada en el banco de la plaza.

El sindicado fue detenido y pasó varias horas en el calabozo de la comisaría. Al ver las imágenes de las cámaras de seguridad, la Justicia concluyó que el hecho nunca existió.

Un hombre de 46 años estuvo varias horas detenido en el calabozo de la Comisaría Segunda denunciado de haber abusado sexualmente de una mujer en uno de los bancos de la Plaza 25 de Agosto, en esta ciudad capital. Sin embargo, el hecho resultó ser mentira.

La verdad salió a la luz cuando la fiscal Paola González Pinto ordenó visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar en las que “no se observa nada” de lo denunciado.

Por el momento se desconoce de manera oficial si el hombre sindicado de abusador accionará contra la mujer que lo denunció falsamente.

El lunes, pasadas las 17.00 horas, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron hasta la conocida placita de la Estación.

En uno de los sectores del paseo público, más precisamente cerca del carrusel en un banco, los esperaba una mujer, quien les dijo que momentos antes un hombre se había acercado a donde ella estaba sentada y, sin su consentimiento, le había tocado los pechos por encima de la ropa.

En su relato, la mujer les brindó a los uniformados las características del supuesto abusador, como así también la vestimenta que llevaba puesta, información que les sirvió a los policías para arrestar al hombre, quien estaba aún en la plaza.

Tras ser aprehendido delante de otras personas y cargado el móvil policial, el hombre, quien negaba haber cometido el hecho del que se le acusaba, fue trasladado en la patrulla a la comisaría, donde permaneció varias horas detenido en una de las celdas.

Investigación

Mientras el supuesto abusador era llevado a la dependencia policial, la mujer fue trasladada a la Unidad Judicial N° 2 donde realizó la denuncia correspondiente.

Informada del hecho, la fiscal Paola González Pinto comisionó al personal para iniciar la Investigación Penal Preparatoria, ordenando, entre otras medidas, el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad existente en el lugar, donde habría ocurrido el abuso denunciado.

Al visualizar las imágenes, los investigadores advirtieron que el hecho no había existido, que todo se trató de una mentira. Si bien las cámaras captaron a la denunciante en el lugar donde ella dijo que fue abusada, en ningún momento se observa una situación de características similares, ni siquiera se ve a la persona denunciada cerca de ella. Informada del resultado de la visualización de las cámaras, la fiscal ordenó de inmediato la libertad del hombre sindicado.

Fuente: El Esquiú