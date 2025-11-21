Nota Leída 258

20/11/2025

Vandalismo dejó sin agua a varios barrios de Belén

La División de Agua Potable informó que se registró un grave hecho de vandalismo en una cañería principal que abastece a los barrios La Banda, La Puntilla, 250 Viviendas y la zona de Avenida Virgen de Belén, entre otros sectores cercanos.

Según detalló el jefe divisional de UEPAS José Miguel Chacana, desconocidos dañaron el caño a pedradas, provocando una rotura significativa que interrumpió el normal suministro de agua potable. El equipo de trabajo, que ya venía de una jornada completa de tareas en distintos puntos de la ciudad, debió trasladarse de inmediato al lugar para realizar la reparación.

Las cuadrillas se encuentran trabajando contrarreloj para solucionar el inconveniente. La reparación demanda varias horas, ya que además de arreglar la cañería, es necesario purgar y limpiar todo el sistema antes de restablecer la presión normal del servicio.

Desde la División remarcaron que este tipo de actos perjudica directamente a toda la comunidad, ya que deja sin agua a cientos de familias y obliga al personal a interrumpir otras tareas prioritarias.

Solicitan a los vecinos colaborar, cuidar las instalaciones y realizar cualquier denuncia ante actitudes sospechosas para evitar nuevos hechos de este tipo. /BELENDIARIO