Nota Leída 816

26/11/2025

Violento choque entre una ambulancia y una camioneta

| Regionales |

Una violenta colisión entre una ambulancia y una camioneta, se produjo durante la mañana de este Miércoles.

Publicidad

El siniestro vial se registró sobre la Ruta Provincial N°48, en la Cuesta de La Chilca, en una zona de curvas pronunciadas, con poca visibilidad.

Se vieron involucradas una camioneta Toyota, que remolcaba un carro, y una ambulancia del Hospital Dr. Rodolfo Rigotti, de Aconquija, la cual circulaba sin paciente.

Según se informó, solamente se registraron daños materiales.