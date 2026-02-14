Nota Leída 13

14/02/2026

BELÉN

Visita recreativa de la Colonia de Vacaciones al Camping Municipal El Dique

Los chicos que asisten a la colonia de vacaciones realizaron una visita recreativa al Camping Municipal El Dique, en el marco de las actividades programadas para esta temporada de verano.

Durante la jornada disfrutaron de juegos recreativos, actividades al aire libre y una hermosa mañana de río, compartiendo momentos de diversión, compañerismo y contacto con la naturaleza.

La colonia continúa desarrollando propuestas que incluyen actividad física, natación y diferentes salidas pensadas para el disfrute y la integración de los más pequeños.

Estos espacios promueven una infancia activa, saludable y feliz, convencidos de que acompañar a nuestros niños hoy es apostar al futuro de nuestra comunidad.

