Nota Leída 184

21/12/2025

Volcó un auto en el Norte de Belén

| Locales |

A primeras horas de la mañana sobre Ruta Prov. 43 entre las localidades de Villa Vil y Puerta de Corral Quemado, se produjo el vuelco de un automóvil Fiat Punto color rojo donde se conducían 4 jóvenes, 3 oriundos de la Localidad del Durazno y uno de Jacipunco.

Por razones que se tratan de establecer el conductor del rodado un masculino de 31 años pierde el control del vehiculo y vuelca sobre un arroyo de la zona. Los demas ocupantes que tienen entre 19 y 21 años fueron trasladados en primera instancia al Hospital Modular de la Cienaga y luego al Hospital Zonal Belen. Uno de los accidentados en estado critico