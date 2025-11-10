Nota Leída 98

10/11/2025

Volcó un Automóvil en el By Pass de Belén

| Locales |

Un conductor que se dirigía a la ciudad de Belén protagonizó un espectacular siniestro vial en el by pass local, luego de perder el control de su vehículo al intentar esquivar un animal que se cruzó de manera imprevista en la calzada.

El hecho ocurrió en la mañana de este lunes, cuando el automovilista, cuya identidad no ha sido revelada, realizaba su trayecto por el tramo del By Pass que circunvala la ciudad. Según los primeros reportes, la aparición repentina de un animal lo obligó a realizar una maniobra evasiva de urgencia.

Como consecuencia de esta brusca acción, el rodado se despistó, salió de la calzada y terminó volcando sobre la banquina. Afortunadamente, y a pesar de la violencia del vuelco, se presume que el conductor resultó con heridas leves o ileso, siendo asistido en el lugar por personal de emergencia.

La presencia de animales sueltos en las rutas y by pass de la zona es un riesgo constante para los conductores, y este nuevo incidente sirve como una preocupante advertencia sobre la necesidad de extremar la precaución al transitar.

Personal de la Comisaría Departamental Belén se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias de rigor y coordinar las tareas para retirar el vehículo siniestrado, que presentaba importantes daños materiales.