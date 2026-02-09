Nota Leída 40

09/02/2026

Yesenia Purulla de Londres, fue nominada a mejor jugadora del Torneo de Fútbol Femenino

Yesenia Purulla, oriunda de la localidad de Londres, integra el Club Central Londres, y fue nominada a mejor jugadora del Torneo de Fútbol Femenino 2025/26, reconocimiento que destaca su talento y compromiso a lo largo de la competencia.

Actualmente se desempeña en la posición de mediocampo, donde se convirtió en una de las jugadoras más determinantes del certamen. Su visión de juego, calidad técnica, asistencias y despliegue permanente la posicionaron como una de las figuras más “picantes” del torneo, siendo clave en el funcionamiento de su equipo.

Desde el ámbito deportivo local, se invita a toda la comunidad a votar desde este enlace https://www.facebook.com/share/p/1DJhmFYyhC/ para que Yesenia reciba el reconocimiento que merece, apoyando no solo a la jugadora sino también al crecimiento del fútbol femenino. /Londres Noticias