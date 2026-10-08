Nota Leída 236

| Locales | 08/10/2026 |

La Municipalidad de Londres lanzará una campaña fitosanitaria para la fumigación de frutales de carozo

El operativo sanitario conjunto iniciará el próximo miércoles 14 de octubre a las 07:00 de la mañana. Comprenderá en su etapa inicial a seis barrios residenciales y comerciales de la localidad.

LONDRES (De nuestra redacción). — Con el firme propósito de resguardar el estatus sanitario de las plantaciones locales y potenciar el rendimiento de las economías regionales en los huertos familiares, la Municipalidad de Londres anunció la puesta en marcha de un importante programa agrícola. A través de un trabajo coordinado de forma conjunta entre la Dirección de Producción y la Dirección de Medio Ambiente, se estructuró la Campaña Fitosanitaria orientada de forma exclusiva a la fumigación de frutos con carozos (como duraznos, pelones y damascos).

El despliegue territorial de las cuadrillas de operarios municipales dará inicio formal a partir del próximo miércoles 14 de octubre, a las 07:00 horas. La iniciativa busca combatir las plagas estacionales comunes que dañan el desarrollo del fruto en su etapa de crecimiento, bajo la premisa institucional de "Cuidamos nuestros frutales y la producción local".

Cronograma y barrios incluidos en la primera fase

Desde las áreas técnicas del Ejecutivo municipal informaron que las tareas de pulverización terrestre comenzarán de manera progresiva por un cuadrante específico de la localidad, solicitándose a los vecinos facilitar el acceso a los patios productivos. Las zonas designadas para el inicio del recorrido son:

• Barrio San Ramón

• Barrio San Martín

• Barrio Las Flores

• Barrio San Juan

• Barrio El Señor

• Parte del Barrio Centro

Canales de consulta vecinal

Las autoridades de la cuna de la nuez recordaron que las aplicaciones se realizarán bajo estrictos protocolos de bioseguridad y manejo ambiental para resguardar la salud de las familias y de los animales domésticos.

Para evacuar dudas técnicas, coordinar visitas a domicilios particulares alejados o solicitar informes complementarios sobre los productos químicos aprobados a utilizar, la municipalidad dispuso de una línea de atención directa. Los interesados pueden realizar sus consultas vía WhatsApp comunicándose al número 3835-536056 (Contacto: Jessica).

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