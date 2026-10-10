Nota Leída 179

| Info General | 10/10/2026 |

Viajaban desde Andalgalá y terminaron en una zanja tras quedarse dormido el conductor

Tres catamarqueños protagonizaron un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 9, en La Rioja. El vehículo se salió de la calzada y terminó en una zanja; afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos.

Un conductor que se habría quedado dormido al volante protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial 9, en La Rioja. Segun informó Radio Valle Viejo, el automóvil en el que viajaba, junto a otras dos personas, terminó dentro de una zanja, a unos seis kilómetros del Puesto Bazán.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre, de 46 años, conducía un Fiat Cronos cuando perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó en el interior de la zanja.

En el rodado también viajaban dos mujeres de 65 y 77 años. Los tres ocupantes se trasladaban desde Andalgalá, Catamarca, hacia la capital riojana.

Pese a las características del siniestro, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que el episodio no tuvo consecuencias de gravedad.

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