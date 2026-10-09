Nota Leída 602

| La Región | 09/10/2026 |

Histórico revancha y emoción: por primera vez, los niños de la comunidad de El Tolar viajaron al festival de El Ponchito

Tras la frustración del año pasado por las tormentas y la falta de conectividad, una delegación de 10 alumnos de la Escuela Nº 474 logró salir de la Puna gracias al nuevo trazado vial. En la Capital conocerán el cine, realizarán un circuito turístico y presentarán un cuadro tradicional con el poncho y la wiphala en alto.

En un acontecimiento cargado de profunda emotividad, justicia social y reparación histórica para el norte del departamento, los pequeños estudiantes de la comunidad de El Tolar partieron de manera exitosa desde su paraje puneño rumbo a la ciudad Capital. El viaje tiene como propósito central participar de manera oficial en el escenario mayor de la Fiesta de El Ponchito, la fiesta grande de los chicos, marcando la primera vez en sus vidas que logran salir de su localidad rural para vivenciar realidades y experiencias fuera de la Puna.

La travesía operativa comenzó a las 07:00 de la mañana de este viernes abordaron las camionetas provistas por la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado y la propia comunidad. El traslado inicial los depositó a las 09:00 horas en la Hostería de El Durazno para desayunar, iniciando posteriormente el tramo definitivo hacia la ciudad capital a bordo de una unidad tipo traffic provista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La logística, los protagonistas y una revancha esperada

La delegación escolar está conformada de manera exacta por 10 chicos en total (nueve pertenecientes al nivel primario y uno al nivel inicial), quienes viajan acompañados de forma directa por un cuerpo de 10 padres de familia, el cacique de la comunidad, Enrique Gordillo, y los docentes de la Escuela Nº 474.

Para el grupo, la concreción de este viaje representa una verdadera revancha institucional. El año pasado, la oportunidad de presentarse en el festival se les había negado de forma drástica. En aquel entonces, al no existir un camino consolidado, el traslado debía completarse obligatoriamente a lomo de burro o a caballo; una tormenta imprevista desató lluvias y derrumbes en los cerros la noche previa, frustrando el anhelo de la comunidad. "Hoy por hoy es alegría y felicidad. Ver en el rostro de los chicos la cara de feliz cumpleaños y ver su alegría al conocer por primera vez la terminal de Belén o las estatuas de la Quebrada vale muchísimo", expresó conmovido el profesor de grado, Pablo Cruz Alancay.

En sintonía, la maestra jardinera de la institución, Irina Requelme (quien se desempeña en El Tolar desde el año 2017 y actualmente cuenta con dos pequeñas alumnas en las salas de 3 y 4 años), enfatizó el impacto pedagógico de la vivencia: "Sentimos mucha emoción porque sabemos que nuestros niños están empezando a vivir una realidad diferente, una de las tantas que se merecen desde las entrañas de Catamarca".

Itinerario oficial de la delegación en la Capital:

• Viernes por la tarde: La delegación se trasladará hacia el Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde los chicos serán sometidos a chequeos y exámenes médicos integrales. Posteriormente, asistirán a una función de cine por primera vez en sus vidas.

• Sábado por la mañana: Se ejecutará un circuito turístico peatonal y vehicular guiado por el pleno centro de la ciudad capitalina, contemplando visitas al Dique El Jumeal y otros atractivos culturales del Valle Central.

• Sábado por la tarde (05:00 hs): Llegará el momento cumbre con el ingreso al escenario oficial de El Ponchito.

• Domingo por la mañana: El contingente emprenderá el viaje de retorno definitivo hacia el norte de Belén.

"Soy yo, soy de El Tolar": identidad en el escenario

El cuadro artístico que presentarán las infancias puneñas se titula de manera homónima "Soy yo, soy de El Tolar". La puesta en escena fue diseñada respetando con rigurosidad las costumbres ancestrales de sus hogares. Los niños lucirán sus vestimentas típicas y los tradicionales ponchos tejidos a mano por las teleras de la Puna utilizando sus propios materiales autóctonos.

El despliegue coreográfico incluirá de forma simbólica la escenificación del rito sagrado y de respeto a la Pachamama (Madre Tierra) empleando ollas de piedra y cerámica tradicionales, coronándose la presentación con el alzamiento formal de la bandera Wiphala en alto, ratificando con orgullo su pertenencia a los pueblos originarios de Catamarca.

Finalmente, el profesor Alancay reflexionó sobre la importancia de la infraestructura vial para erradicar el aislamiento de los parajes del interior: «Es increíble cómo una simple obra, un simple trazado o un camino abre las puertas a muchísimas posibilidades y al conocimiento. Este viaje les sirve para irrumpir con ese miedo o temor a lo que hay más allá de sus casas, constituyendo el combustible para que el día de mañana digan "vamos más allá de donde fuimos esta vez"». El proyecto, gestado en el corazón de la escuela rural, se consolidó gracias a la articulación del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Cultura y la comuna de Puerta de Corral Quemado.

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