Nota Leída 181

| Actualidad | 10/10/2026 |

Pensiones por discapacidad: para el 2027 el presupuesto prevé 2500 beneficiarios menos

En el documento que representantes de la Conferencia Episcopal Argentina entregaron a las autoridades del Ministerio de Salud durante la reunión que mantuvieron esta semana, la Iglesia le remarcó al Gobierno la necesidad de dar continuidad a la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence el 31 de diciembre y mostró su preocupación por las más de 200 mil pensiones solicitadas que aparecen “en trámite”. Pero mientras esto sucedía, en las proyecciones presupuestarias para el año que viene el Ministerio de Salud estimaba que habrá unos 2.500 beneficiarios menos que los que actualmente perciben este ingreso.

La ley que el Ejecutivo promulgó este año –después del veto y de una orden de la Justicia– creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, el discurso oficial (y el proyecto presupuestario para 2027) se sigue refiriendo a este aporte como Pensión no Contributiva por Invalidez Laborativa. No se trata de un simple cambio de nombre, sino también de a quiénes incluye (la segunda es más restrictiva) y qué presupuesto se va a destinar a ello. En la proyección de gastos para el año próximo el Ejecutivo intentó modificar la normativa vigente, lo que derivó en críticas de los propios aliados de La Libertad Avanza –que no conocían los pormenores de la propuesta– y en un nuevo proyecto de norma sobre discapacidad que el Gobierno presentó como “superadora” y que obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que este proyecto (que volvería a poner en vigencia algunos puntos de la norma actual) podría implicar el ingreso de 200 mil titulares de pensiones con un costo equivalente al 0,04% del PIB. El número de pensiones coincide con las que la Iglesia denuncia que están “en espera” y que en realidad ya deberían haber ingresado al sistema bajo la ley de emergencia actual.

Por otro lado, si el presupuesto para el año que viene se aplicara tal cual está, para 2027 habría menos beneficiarios y no más: según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (actualizado en junio) 1.144.014 personas cobran actualmente una pensión por discapacidad, pero para 2027 la proyección de gastos del Estado estimó un total de 1.141.436: 2.578 pensiones menos que las que, por lo menos, la última información disponible asegura que están vigentes hoy.

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