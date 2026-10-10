Nota Leída 227

| Locales | 10/10/2026 |

Emoción y devoción mariana: la imagen de la Virgen de Urkupiña recorrió las calles de la ciudad de Belén

Con una masiva concurrencia de fieles y familias, la procesión de la Santa Madre tiñó de fe, música y color el casco urbano belicho en una emotiva manifestación de unión comunitaria.

BELÉN — En una jornada cargada de espiritualidad, tradición y un marcado sentido de hermandad vecinal, la comunidad de la ciudad de Belén se congregó para rendir honores a la Virgen de Urkupiña. La sagrada imagen de la advocación mariana abandonó su altar para recorrer las principales calles y avenidas de la cabecera departamental, regalando a su paso un momento de profunda fe, emoción y esperanza para los cientos de fieles que salieron a su encuentro.

La festividad, que año tras año suma nuevos devotos en la región del oeste catamarqueño, se transformó en una verdadera fiesta popular que unió a los diferentes barrios. Durante la tradicional procesión, las familias expresaron sus promesas, plegarias y cánticos de alabanza, agradeciendo de manera colectiva a la Santa Madre por las bendiciones derramadas y rogando por el amparo, la salud y la protección de cada hogar belicho.

Manifestación de fe y unión comunitaria

Desde la organización del evento religioso destacaron que este tipo de celebraciones litúrgicas trascienden lo estrictamente eclesiástico, consolidándose como espacios indispensables para fortalecer los lazos sociales y promover valores esenciales como la solidaridad, el respeto mutuo y el amor al prójimo dentro de la sociedad actual.

Al concluir el itinerario procesional y tras la bendición final impartida a los presentes, se hicieron extensivas múltiples felicitaciones y muestras de gratitud a los coordinadores, agrupaciones de danza tradicionales y a cada uno de los vecinos particulares que trabajaron de manera mancomunadamente para hacer posible esta hermosa y pacífica manifestación de fe mariana.

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