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| Locales | 09/10/2026 |

Clima en Londres: viernes radiante con alta radiación UV y una tendencia calurosa para el fin de semana

Las condiciones del tiempo para hoy se caracterizan por una notable recuperación de las marcas térmicas y un cielo completamente despejado. Se recomienda usar protección solar debido a los niveles de radiación al mediodía.

Tras dejar atrás un breve pasaje de inestabilidad y lloviznas dispersas, la cuna de la nuez presenta óptimas condiciones meteorológicas y un ambiente sumamente agradable para iniciar el fin de semana. De acuerdo con los principales registros oficiales para la región de Londres y zonas adyacentes del departamento Belén, la jornada de este viernes 9 de octubre transcurrirá bajo la influencia de una masa de aire seco y templado, con vientos leves del sector norte y nula probabilidad de precipitaciones.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: El ambiente se presentará fresco pero agradable, registrando una temperatura en torno a los 15 °C. El cielo se mantendrá completamente limpio y despejado, ideal para el desarrollo normal de las primeras horas de la jornada laboral, comercial y escolar.

• Por la tarde: La atmósfera se tornará notablemente más cálida. El sol brillará con plenitud en un cielo sin nubes, lo que permitirá que el termómetro registre un paulatino ascenso hasta alcanzar una temperatura máxima estimada en los 25 °C.

• Por la noche: Al descender el sol, se prevé un enfriamiento gradual y confortable del ambiente. El termómetro se ubicará promediando los 17 °C, configurando un escenario ideal y despejado para las actividades recreativas o institucionales al aire libre en la localidad.

Alerta por Radiación UV

Un dato clave y de cuidado para la jornada de hoy está representado por la intensidad del sol. Los medidores oficiales estipulan un Índice UV Máximo de 10 (Muy Alto) durante las horas centrales del día. Debido a estos niveles de exposición, las autoridades sanitarias locales recomiendan de manera enfática evitar la exposición directa entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar sombreros o gorras, anteojos oscuros con filtro y aplicar de forma indispensable protectores solares adecuados para resguardar la piel.

El tiempo para mañana (Sábado 10 de octubre)

De cara al comienzo oficial del fin de semana, las proyecciones meteorológicas anticipan la consolidación de la masa de aire cálido. El sábado registrará condiciones de cielo completamente despejado durante todo el día. Las marcas térmicas acusarán un nuevo incremento, oscilando entre una temperatura mínima de 14 °C por la madrugada y una máxima que trepará de forma calurosa hasta situarse en los 28 °C en horas de la tarde, manteniendo las probabilidades de lluvia en un absoluto 0%

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