Nota Leída 102

30/01/2026

34 empleados de la fábrica Neba fueron despedidos

| Provinciales |

En las últimas horas, 34 trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, fueron despedidos. Parte de los empleados fueron notificados ayer a través de WhatsApp, mientras que el resto se enteró esta mañana al presentarse en la planta.

Según explicó el delegado gremial a medios radiales, la empresa contaba con una dotación de aproximadamente 90 trabajadores: 34 quedaron desvinculados y unos 56 continúan en actividad. El representante sindical señaló que la firma venía atravesando dificultades por la caída de la producción y el impacto de las importaciones.

Tras conocerse los primeros avisos de despido, se dio aviso a la Dirección de Inspección Laboral (DIL), que ya se encuentra interviniendo en el conflicto. Además, los delegados mantuvieron una reunión con el gerente de la empresa, quien justificó la medida por la baja en las ventas y adelantó la intención de “negociar” las indemnizaciones.

Sin embargo, los representantes gremiales remarcaron que la ley establece el pago del 100% de las indemnizaciones en casos de despido. Mientras tanto, los trabajadores permanecen reunidos en la planta a la espera de definiciones.

En cuando a las posibles medidas de fuerza —como movilizaciones o cortes de ruta— serán resueltas en asamblea. “Estamos pensando en la gente, porque es una situación muy difícil”, expresó el delegado. /El Esquiú