Nota Leída 19

23/02/2026

Aconquija: un tornado azotó el Campo del Pucará

| Provinciales |

Un fenómeno meteorológico poco frecuente sorprendió esta tarde a los habitantes de Aconquija, en el departamento Andalgalá. De acuerdo a diversos testimonios y videos que se divulgaron en redes sociales, un tornado se formó y fue divisado en claridad en una zona rural conocida como Campo del Pucará.

El evento ocurrió durante la tarde de hoy y generó asombro y temor entre quienes se encontraban en el lugar, ya que no es habitual ver este tipo de fenómenos en la región. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Afortunadamente, y según los primeros reportes recogidos en la zona, no se han registrado personas heridas ni daños materiales de consideración en las viviendas o puestos cercanos. /El Ancasti

TEMAS: