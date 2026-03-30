Nota Leída 231

| Provinciales | 30/03/2026 |

Acreditación de haberes para docentes y administración pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública definió el cronograma de acreditación de los haberes correspondientes al mes de marzo de 2026, que serán efectivizados de la siguiente manera:

Docentes: martes 7 de abril.

Empleados de la Administración Pública: miércoles 8 de abril.

Se recuerda que, en los citados pagos, los trabajadores percibirán los incrementos pautados con el Gobierno Provincial conforme a las respectivas paritarias.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA