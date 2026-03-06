Nota Leída 127

05/03/2026

Actualización de alerta por tormentas

Provinciales

El Servicio Meteorológico Nacional, actualizó el Sistema de Alertas Tempranas, emitiendo Alerta Amarilla por Tormentas para la tarde y noche de este Jueves 05/03/2026; extendiéndose para el día Viernes 06/03/2026 por la madrugada y mañana.

Afectando a toda la Provincia

El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas de carácter aislado. Las mismas estarán acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

