Nota Leída 231

| La Región | 14/04/2026 |

Nieve en la Puna: advierten por calzada peligrosa en la Ruta 43

La Jefatura de Policía de la provincia emitió una advertencia para quienes deban circular por la Ruta Provincial N° 43, en el tramo que conecta la localidad de El Peñón con la Villa de Antofagasta de la Sierra, debido a las intensas nevadas registradas en la zona.

Según se informó, las condiciones climáticas han generado una importante acumulación de nieve sobre la calzada, lo que la vuelve altamente resbaladiza y peligrosa para la circulación vehicular.

Ante este escenario, las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y respetar estrictamente las indicaciones del personal policial que se encuentra trabajando en el lugar para garantizar la seguridad vial.

No se descarta que, de persistir las condiciones adversas, puedan adoptarse nuevas medidas preventivas en el sector. Mientras tanto, se recomienda evitar viajes innecesarios y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier traslado.

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