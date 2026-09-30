Nota Leída 117

| Provinciales | 30/09/2026 |

Estado de las rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La mayoría de los corredores nacionales se encuentran habilitados con precaución. Se registran bancos de niebla y llovizna en la Cuesta de El Portezuelo y rutas provinciales de la zona este, mientras que se interrumpió el paso en la Ruta Provincial 34 de Fiambalá por la crecida de ríos. El Paso de San Francisco continúa cerrado.

Las delegaciones oficiales de Vialidad Nacional (11º Distrito) y de la Dirección Provincial de Vialidad emitieron un informe conjunto sobre las condiciones de transitabilidad en los caminos de la provincia. Se solicita a todos los conductores circular con luces bajas encendidas, abrochar los cinturones de seguridad y adecuar la velocidad a las contingencias climáticas de neblina y calzadas resbaladizas registradas en las últimas horas.

A continuación, se detalla el parte oficial de circulación:

Rutas Nacionales

Ruta Nacional Nº 40

Transitable. El trayecto que une Cerro Negro con el límite de Tucumán se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Se aconseja moderar la velocidad en las travesías urbanas y zonas de curvas por la presencia de equipos viales realizando tareas de mantenimiento intermitentes.

Ruta Nacional Nº 60

Transitable con precaución. Habilitado el tramo desde el límite con Córdoba hasta el Puesto de Control «La Gruta». Si bien el camino hacia la frontera se encuentra despejado del lado argentino, el Paso Internacional de San Francisco continúa CERRADO debido a la gran acumulación de nieve sobre la calzada en la Ruta CH-31 dentro de la República de Chile.

Ruta Nacional Nº 38

Transitable con precaución. El corredor está transitable entre el límite con La Rioja y el límite con Tucumán. Se solicita reducir la velocidad en los accesos a la Capital y en la Avenida de Circunvalación debido a la presencia de frentes de obra activos en la calzada.

Rutas Nacionales Nº 64

Transitables. Presentan condiciones normales de circulación, visibilidad óptima y calzada despejada en toda su extensión dentro del territorio provincial.

Red de Rutas Provinciales (Alertas por Clima y Crecidas)

Ruta Provincial Nº 34 (Fiambalá)

⛔ TRÁNSITO INTERRUMPIDO. Se encuentra totalmente cortado el paso para vehículos en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 135 (Medanitos) y la localidad de Palo Blanco. La medida fue dispuesta por Vialidad Provincial debido a la repentina crecida de ríos y arroyos generada por las intensas precipitaciones en la cordillera. Los equipos mecánicos ya están movilizados esperando que baje el caudal para iniciar el despeje seguro.

Cuesta de El Portezuelo (Ruta Provincial Nº 2)

Transitable con extrema precaución. Desde el Campamento de Vialidad hacia la cumbre se registra una fuerte presencia de bancos de niebla densa y llovizna intermitente, lo que reduce notablemente la visibilidad. Se exige disminuir la velocidad y recordar que sigue vigente la prohibición de circulación para camiones y colectivos de gran porte.

Ruta Provincial Nº 42

Transitable con precaución. Afectada por neblina y lloviznas en los sectores altos. Se advierte a los conductores tener especial cuidado por la detección de animales sueltos en zona de camino.

Ruta Provincial Nº 4 (Camino a El Rodeo)

Transitable con precaución. Personal vial ejecuta tareas de reasfaltado en el tramo comprendido entre La Calera y Las Talas. La circulación se encuentra reducida a media calzada en los sectores intervenidos, por lo que se debe respetar de forma estricta las indicaciones de los banderilleros.

Ruta Provincial Nº 43 (Acceso a la Puna)

Transitable. El trayecto hacia Antofagasta de la Sierra se encuentra liberado. Se recomienda transitar con cuidado en las zonas de alta montaña ante la posibilidad de ráfagas de viento blanco o voladuras de arena que disminuyan transitoriamente la visual.

Ruta Provincial N° 46 (Andalgalá – Belén)

Se solicita circular con máxima precaución en el sector de La Puntilla, donde personal y maquinarias de Aguas de Catamarca se encuentran trabajando sobre la banquina.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA