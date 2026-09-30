Nota Leída 161

| Locales | 30/09/2026 |

Escuelas de Londres se unieron en un taller integral para la prevención del suicidio y el cuidado entre jóvenes

Estudiantes de cuatro primarias y de la Secundaria N° 30 #José Hernández» participaron de la jornada «Cuidados entre Pares». Coordinado junto a la Secretaría de Salud Mental de la provincia, el encuentro buscó fortalecer las redes de contención en los barrios.



LONDRES.– En una fuerte apuesta por la prevención, la empatía y el resguardo de la salud emocional de las nuevas generaciones, la Municipalidad de Londres articuló una valiosa e indispensable acción territorial. En un trabajo conjunto con los equipos profesionales de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, se llevó a cabo el dictado del taller “Cuidados entre Pares”, un espacio circular diseñado de forma exclusiva para que los adolescentes y jóvenes de la localidad puedan encontrarse, conversar sin tabúes y capacitarse en la contención mutua.

La convocatoria escolar logró un marco de participación excelente, uniendo en los salones a los alumnos de los últimos años de cuatro establecimientos primarios y del nivel medio del municipio:



• Escuelas Primarias: N.º 289 “Provincia de Mendoza”, N.º 222 “Presbítero Manuel Antonio de Acevedo”, N.º 40 “Juan Pérez de Zurita” y la N.º 409 “Dr. Gustavo Martínez de Zuviría”.

• Nivel Secundario: Jóvenes pertenecientes a la Escuela N.º 30 “José Hernández”.

Identificar alertas y fortalecer la red comunitaria

El propósito medular de la propuesta fue trazar puentes de confianza y generar espacios seguros de participación activa y escucha atenta entre los propios estudiantes. Lejos de las dinámicas rígidas de una conferencia tradicional, las psicólogas y coordinadoras de la provincia propusieron ejercicios interactivos para que los chicos puedan identificar los factores protectores dentro de su entorno cotidiano, aprender a detectar señales de sufrimiento o aislamiento en sus compañeros de banco y reconocer de forma nítida cuáles son los recursos y las redes sanitarias institucionales disponibles en el departamento para pedir ayuda a tiempo.

Desde el Ejecutivo municipal de Londres reafirmaron el compromiso incluyente de seguir sosteniendo, financiando y acompañando estas políticas públicas de salud mental mediante el trabajo interinstitucional, entendiendo que el bienestar integral de la comunidad se siembra desde la infancia y la juventud.

Asimismo, las autoridades hicieron extensivo un profundo agradecimiento a todo el equipo técnico de la Secretaría de Salud Mental provincial y a los cuerpos directivos y docentes de cada escuela por su enorme compromiso y sensibilidad para abrir las aulas a una problemática tan delicada como necesaria, demostrando que en Londres aprender a escuchar y acompañar al otro también es la forma más noble de cuidar la vida.

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