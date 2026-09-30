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| La Región | 30/09/2026 |

Antofagasta de la Sierra prepara una gran fiesta para agasajar a sus abuelos en el Día del Adulto Mayor

La jornada se desarrollará este viernes 2 de octubre en las instalaciones del Comedor Municipal. Habrá juegos tradicionales, refrigerios y actividades recreativas coordinadas por la profesora Nancy Burgos.



ANTOFAGASTA DE LA SIERRA – Los vecinos de la inmensidad de nuestra Puna se preparan para vivir una jornada cargada de sonrisas, mates compartidos y mucha emoción. Desde la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra oficializaron el lanzamiento de una hermosa convocatoria festiva diseñada de forma exclusiva para agasajar y poner en valor a las raíces vivas de la comunidad: se viene la gran celebración por el Día del Adulto Mayor.

La propuesta está destinada a todos los adultos mayores de cada rincón y paraje del departamento, invitándolos a dejar de lado la rutina por unas horas para disfrutar de un espacio pensado con mucho cariño para que puedan «disfrutar y pasarla bien».

Juegos tradicionales, mates y sorpresas en el Comedor Municipal

De acuerdo con el cronograma organizativo difundido por el municipio puneño, la gran cita comunitaria tendrá lugar este viernes 2 de octubre de 2026. Las puertas del emblemático Comedor Municipal de la villa de Antofagasta de la Sierra se abrirán de par en par para recibir a las delegaciones de abuelos a partir de las 09:00 de la mañana.

La planificación de la jornada contempla una variada grilla de atractivos adaptados para el disfrute de los agasajados, incluyendo:

• Juegos tradicionales y recreativos: Espacios lúdicos pensados para rescatar la memoria colectiva, las risas y la sana competencia entre los asistentes.

• Refrigerios para todos: Se servirá un desayuno y un almuerzo de camaradería con delicias regionales para acompañar las rondas de charlas.

• Acompañamiento especializado: Toda la logística, la animación y el cuidado de las actividades recreativas estarán bajo la coordinación integral de la Profesora Nancy Burgos, una querida docente del medio que le pondrá toda su calidez a la animación del encuentro.

Desde las áreas de Acción Social de la comuna remarcaron que este tipo de iniciativas institucionales son fundamentales para promover el envejecimiento activo, combatir la soledad en el interior profundo y, sobre todo, devolverle un poquito del inmenso amor y sabiduría que nuestros abuelos le brindan diariamente al crecimiento de Antofagasta de la Sierra.

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