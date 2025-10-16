Nota Leída 174

16/10/2025

Alarma por la aparición de víboras venenosas: «esas se comen los sapos»

Un vecino del Barrio 20 Viviendas de Nueva Coneta, manifestó su preocupación, ante la gran cantidad de víboras que aparecieron en la zona, y comentó que en su casa vive una sobrina de 4 años.

«Primero tuvimos el problema del moscardón verde, y ahora son las víboras», expresó el hombre, quien además contó que en el interior de su vivienda, encontró 4 víboras de la cruz (la «víbora de la cruz» es el nombre común de la yarará grande, una serpiente venenosa».

«La víbora esa, busca el sapo, se come el sapo, y por eso hay muchas en ésta zona», agregó el vecino. «Nosotros estamos en una zona rural, hay un estanque, por nosotros estamos abandonados por el municipio, por el Intendente Soria, sentenció.