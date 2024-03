30/03/2024

Alejandro Fantino recibió una factura de luz por más de 4 millones de su radio

Alejandro Fantino no ocultó su bronca al ver que deberá pagar una cifra millonaria de luz. Al aire de Multiverso Fantino (Neura), mostró la factura y adelantó que el medio podría cerrar como consecuencia de los aumentos de los servicios. “¡Cinco millones de pesos casi!”, reveló y puso al aire la boleta que recibió por un monto de $4.294.566.

“Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, YouTube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7″, disparó Fantino.

Después de aclarar que pagarán la cifra millonaria, les manifestó a los oyentes su preocupación por la continuidad del medio: “Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (un beneficio para que los suscriptores puedan participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”.

“Yo lo voy a decir abiertamente a esto, a mí me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos. Pero si empiezan a venir los chotazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a laburar pagando… No muchachos, se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo”, amenazó.

Después de hacer un chiste y pedir “un lugarcito” en la programación de Luzu TV y Olga, su competencia, el debate continuó y se centró en los subsidios que las empresas reciben del Estado. En esa instancia, el abogado Agustín Rodríguez opinó que si una organización tiene que recurrir a la ayuda estatal para substituir, debería cerrar. “Si cerramos nos quedamos todos sin laburo”, aseguró Fantino. “¿Estamos perdiendo el trabajo en vivo?”, dijo una de sus compañeras de ciclo a modo de chiste.