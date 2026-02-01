Nota Leída 83

31/01/2026

Alerta a corto plazo por tormentas fuertes para Santa María

| Actualidad |

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió recientemente una alerta a corto plazo por tormentas fuertes, con ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, que alcanza al departamento Santa María, en la provincia de Catamarca.

El aviso fue emitido a las 21:12 del 31 de enero de 2026 y tiene una validez de dos horas desde su publicación. Según se informó, los fenómenos fueron detectados mediante radares meteorológicos.

Además de Santa María, el área de cobertura incluye distintos departamentos de la provincia de Tucumán, entre ellos Burruyacu, Cruz Alta, Famaillá, Leales, Lules, Monteros, San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Tafí Viejo y Yerba Buena.

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de medidas de protección destinadas a reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas. Entre ellas, se recomienda asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y evitar refugiarse bajo marquesinas, carteles, árboles o postes.

Asimismo, se aconseja permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de encontrarse al aire libre, se sugiere buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

También se advirtió que, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas durante el desarrollo de la tormenta.