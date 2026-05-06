Nota Leída 102

| Provinciales | 06/05/2026 |

Alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán este miércoles a distintos sectores de la provincia de Catamarca, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones.

De acuerdo al informe oficial, la advertencia alcanza a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

En las zonas cordilleranas se prevé la presencia de vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad y complicaciones en rutas de altura.

En tanto, en el resto de las áreas afectadas se esperan vientos del sudoeste que rotarán hacia el sur, con intensidades de entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Asimismo, se solicita especial precaución al circular por rutas provinciales y nacionales.

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