Nota Leída 101

| Locales | 05/05/2026 |

Emergencias restringidas en el Hospital de Belén por un caso de intoxicación grave

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento del nosocomio y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal de salud. Este miércoles, no se realizarán consultorios externos.

El Hospital Zonal “Dr. Segundo Enrique Muñiz”, ubicado en la ciudad de Belén, informó que se dispuso de manera preventiva la restricción momentánea del acceso y la atención en el sector de Emergencias, tras una situación registrada durante la tarde de este martes.

De acuerdo al parte oficial, la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento del nosocomio y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal de salud.

Según se conoció, el episodio que motivó la decisión estaría vinculado al ingreso de un paciente que habría ingerido un tóxico de alta peligrosidad en circunstancias que aún se investigan. El hombre permanece internado en el área de Terapia Intensiva, sector que debió ser evacuado mientras se activaban los protocolos correspondientes.

Desde el hospital aclararon que, a pesar de la restricción en Emergencias, el resto de los servicios y áreas continúan funcionando con normalidad, brindando atención habitual por orden de llegada.

Asimismo, se informó que durante la jornada de este miércoles no se realizarán consultorios externos, mientras que el jueves se retomará la actividad habitual en todo el establecimiento.

Las autoridades remarcaron que las medidas adoptadas son de carácter preventivo y responden a la necesidad de preservar la seguridad dentro del centro de salud.

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