Nota Leída 325
| Info General | 10/08/2026|

Alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y San Juan.

En Catamarca, el aviso alcanza a las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde se esperan nevadas persistentes desde este martes y durante toda la jornada del miércoles.

De acuerdo con el organismo nacional, el área bajo alerta podría registrar una acumulación de nieve de entre 15 y 25 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

Recomendaciones ante la alerta por nevadas

 El SMN recomienda tomar las siguientes precauciones:

  • Evitar actividades al aire libre.

  • Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

  • Circular con vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve.

  • Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

  • Mantenerse informado a través de los organismos oficiales.

  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TEMAS: CLIMA
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