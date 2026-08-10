Nota Leída 325

| Info General | 10/08/2026 |

Alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja y San Juan.

En Catamarca, el aviso alcanza a las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde se esperan nevadas persistentes desde este martes y durante toda la jornada del miércoles.

De acuerdo con el organismo nacional, el área bajo alerta podría registrar una acumulación de nieve de entre 15 y 25 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

Recomendaciones ante la alerta por nevadas

El SMN recomienda tomar las siguientes precauciones:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de los organismos oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

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