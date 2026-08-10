Nota Leída 128

| Locales | 10/08/2026 |

Intendente de Londres mantuvo una reunión con el Concejo Deliberante

Intendente Prof. Roberto Rodríguez y el Sr. Secretario de Gobierno Juan Jose Romero, mantuvieron una reunión con los integrantes del Concejo Deliberante de Londres, con el objetivo de interiorizarse sobre las acciones que se vienen desarrollando desde el cuerpo legislativo y, a su vez, compartir las iniciativas y gestiones impulsadas desde el Municipio.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas de interés institucional, orientados a fortalecer el diálogo, la articulación y el trabajo conjunto entre ambos poderes, contribuyendo al buen funcionamiento de las instituciones y al desarrollo de nuestra comunidad.

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