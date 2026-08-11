Nota Leída 334

| Provinciales | 11/08/2026 |

En Tinogasta

Arrestaron en una plaza a un hombre que consumía alcohol e incitaba a pelear a los policías

Este pasado lunes, en inmediaciones a la plaza principal de la ciudad de Tinogasta, Dpto. homónimo, efectivos de la Comisaría Departamental arrestaron a un hombre de apellido Ramos (33), quien habría sido sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas, para luego causar un desorden en el lugar e invitar a reñir a los policías.

Ante esta situación, el sujeto fue alojado en la seccional por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

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