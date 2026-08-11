Nota Leída 215

| Provinciales | 11/08/2026 |

Quiénes cobran este Martes 11 de Agosto

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Asimismo, inician los de las Asignaciones por Prenatal, por Maternidad y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción). Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,89 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos finalizados en 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 1.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las finalizaciones de documento hasta el 11 de septiembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento hasta el 11 de septiembre.

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