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| La Región | 10/08/2026 |

Andalgalá se prepara para la 2ª Vuelta de Baquets “Camino de la Rodocrosita”

Del 14 al 16 de agosto, Andalgalá será escenario de una nueva edición de “Camino de la Rodocrosita – 2.ª Vuelta de Baquets”, una propuesta que reúne vehículos clásicos, aventura, paisajes y el desafío de recorrer los caminos de montaña del departamento.

La actividad tendrá como uno de sus principales atractivos el recorrido por Minas Capillitas y la Cuesta de La Chilca, además de distintos circuitos turísticos que permitirán a los participantes descubrir paisajes y localidades de Andalgalá.

El encuentro contempla un recorrido total aproximado de 350 kilómetros durante las tres jornadas.

Cronograma de actividades

VIERNES 14 DE AGOSTO

* 18:00 hs. Exposición estática – Plaza 9 de Julio.

* 21:30 hs. Largada simbólica – Plaza 9 de Julio.

* 22:30 hs. Parque cerrado – Plaza 9 de Julio.

SÁBADO 15 DE AGOSTO

* 08:00 hs. Largada hacia Minas Capillitas.

* 14:00 hs. Almuerzo en Bodega Finca El Symbol.

* 16:30 hs. Subida al mirador de la Cuesta de “La Chilca”.

* 19:30 hs. Parque cerrado y muestra estática.

DOMINGO 16 DE AGOSTO

* 09:00 hs. Salida hacia el Cañón de Vis Vis.

* 13:00 hs. Almuerzo en Finca La Soñada.

* 15:30 hs. Recorrido por el Circuito de La Aguada.

* 17:30 hs. Recorrido por caminos de Andalgalá: La Aguada, Chaquiago y Villa Vil.

* 19:30 hs. Parque cerrado.

Una propuesta para descubrir Andalgalá

La segunda edición de la Vuelta de Baquets se presenta como una experiencia para los fanáticos de los vehículos históricos y, al mismo tiempo, como una oportunidad para promocionar los atractivos turísticos de Andalgalá a través de sus caminos y paisajes.

Durante el fin de semana, los participantes recorrerán sectores emblemáticos como Minas Capillitas, Cuesta de La Chilca, Cañón de Vis Vis, La Aguada, Chaquiago y Villa Vil, sumando propuestas gastronómicas en Bodega Finca El Symbol y Finca La Soñada.

El secretario de Turismo de Andalgalá, Guillermo Acevedo, destacó: “La Vuelta de Baquets nos permite mostrar Andalgalá de una manera diferente. Y que el evento lleve el nombre ‘Camino de la Rodocrosita’ tiene un significado muy especial para nosotros: muestra con orgullo a nuestra Piedra Rodocrosita, nuestra piedra nacional, como parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Cada kilómetro recorrido es una oportunidad para descubrir nuestros paisajes, nuestros caminos y nuestra historia”.

Con la consigna “¡Vamos pa’ Andalgalá!”, la ciudad se prepara para recibir nuevamente a las baquets y vivir un fin de semana donde los vehículos clásicos, la aventura y los paisajes serán protagonistas.

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